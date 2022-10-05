Москва, 5 октября, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Историческим, эпохальным и значимым событием для Российского государства назвал ратификацию договоров с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями представитель Якутии в Совете Федерации Егор Борисов. Его мнение опубликовала пресс-служба правительства республики.

Kremlin.ru Егор Борисов

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«Я горжусь, что являюсь участником и свидетелем этих событий, которые происходят у нас в стране в последнее время», — сказал Егор Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия возвращает себе свою подлинную историческую роль, ратифицировав договоры о вхождении в состав страны четырёх территорий, исторически принадлежавших Российскому государству, считает глава Якутии Айсен Николаев.