Абуджа, , 05:58 — REGNUM Органы здравоохранения Нигерии серьезно обеспокоены вспышкой лихорадки Эбола в Уганде. Об этом сообщает нигерийский центр по контролю за заболеваниями.

Нигерия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его данным, органы здравоохранения приведены в режим повышенной готовности на случай проникновения заболевания из Уганды в Нигерию. Особую обеспокоенность у властей вызывает высокий поток людей, перемещающихся из Нигерии в Уганду и обратно, особенно через аэропорт кенийской столицы Найроби. В ведомстве добавили, что нигерийская система здравоохранения готова эффективно бороться с распространением лихорадки Эбола.

Пока нигерийские власти решили отслеживать контакты всех посетителей страны, недавно побывавших в Уганде. Срок наблюдения составляет до 21 дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Уганде подтвердили вспышку лихорадки Эбола. Пока заболевание зафиксировано у одного 24-летнего жителя округа Мубенде.

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