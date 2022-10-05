Тегеран, , 05:55 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в ночь на 5 октября на западе Ирана, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Его эпицентр находился в 11,6 км от деревни Хоуи (провинция Западный Азербайджан), а очаг — залегал на глубине 10 км.

По предварительной информации, никто не пострадал, и разрушений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября один человек погиб и еще девять пострадали в результате мощного землетрясения магнитудой 5,8 в Индонезии.

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