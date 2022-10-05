Якутск, 5 октября 2022, 05:58 — REGNUM Россия возвращает себе свою подлинную историческую роль, ратифицировав договоры о вхождении в состав страны четырёх территорий, исторически принадлежавших Российскому государству. Такое мнение высказал глава Якутии Айсен Николаев, подчеркнув, что трудно переоценить это событие.
Читайте также: Совфед единогласно одобрил договоры о присоединении новых территорий
Он пожелал всем регионам России развиваться на благо страны и каждого её жителя.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Совет Федерации единогласно одобрил международные договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии в состав России и об образовании в составе РФ новых субъектов.