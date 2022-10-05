Якутск, 5 октября, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Россия возвращает себе свою подлинную историческую роль, ратифицировав договоры о вхождении в состав страны четырёх территорий, исторически принадлежавших Российскому государству. Такое мнение высказал глава Якутии Айсен Николаев, подчеркнув, что трудно переоценить это событие.

ЯСИА Глава Якутии Айсен Николаев

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«Нам с вами довелось стать участниками возрождения нашей страны, возвращения её подлинной исторической роли. Благодаря ратифицированным договорам, в состав России вошли богатейшие сельскохозяйственные угодья и крупнейшие залежи полезных ископаемых, новые выходы к морю и мощнейшие, сохранившиеся ещё со времен Советского Союза, производства. А самое главное — это миллионы людей, которые всегда считали и считают Россию своим родным домом. Теперь нас, жителей России, стало 150 млн. человек!» — написал глава Якутии в своём телеграм-канале.

Он пожелал всем регионам России развиваться на благо страны и каждого её жителя.

«Россия, вперёд!» — добавил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Совет Федерации единогласно одобрил международные договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии в состав России и об образовании в составе РФ новых субъектов.