Анкара, 5 октября, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис якобы просит помощь у США для борьбы с Турцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Премьер-министр Греции просит помощи у США. Против кого? Против Турции! Какой бы шаг не предпринимали в Афинах, Анкара будет делать все необходимое для своих национальных интересов», — заявил он.

Эрдоган добавил, что греческие военнослужащие ведут себя недопустимо с точки зрения морали, оставляя нелегальных мигрантов умирать посреди Средиземного и Эгейского морей. Он также посетовал, что мировое сообщество предпочитает игнорировать эту проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Кипра Мариос Пелеканос заявил, что кипрские власти намерены урегулировать конфликт с Турцией дипломатическим путем. Он подчеркнул, что Кипр не намерен ввязываться в военное противостояние с Анкарой.