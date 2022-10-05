Вашингтон, , 05:29 — REGNUM Сокращение добычи нефти в раках ОПЕК+ станет болезненным ударом по президенту США Джозефу Байдену со стороны России и Саудовской Аравии. Об этом 4 октября пишет в своей статье обозреватель американской газеты Hill Саймон Хендерсон.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Журналист отмечает, что информация о возможном соглашении появилась в крайне неподходящий момент для американского лидера. Такой шаг может оказать влияние на результаты промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. По словам Хендерсона, само предположение о возможном сокращении нефтедобычи уже можно рассматривать как болезненный удар по Бадену, учитывая его «едва ли удачный» визит в Саудовскую Аравию летом.

«Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд не удовлетворил главную просьбу Байдена: значительно увеличить добычу нефти, что спровоцировало бы снижение цен», — поясняет Хендерсон.

Обозреватель уточняет, что в Вашингтоне сложилось впечатление о разочарованности администрации Байдена в Саудовской Аравии в связи с её предполагаемым нефтяным союзом с Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом ведет переговоры со странами — членами ОПЕК+ и пытается их отговорить от снижения производства нефти.

В свою очередь, издание Financial Times заявляло, что Россия, Саудовская Аравия и другие страны-участники сделки ОПЕК+ намерены существенно сократить добычу нефти для поддержания цен на нефтепродукты на мировом рынке.

Читайте ранее в этом сюжете: США отговаривают ОПЕК+ от снижения добычи нефти — CNN