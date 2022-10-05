Владивосток, 5 октября, 2022, 05:27 — ИА Регнум. В северных районах Приморского края за сутки зафиксировано аномальное «обрушение» температуры воздуха сразу на 11 градусов, 5 октября сообщают в Приморском гидрометцентре.

Иван Шилов ИА REGNUM Приморье

«Вчера прохладнее стало во всём Приморском крае, но особенно сильная температурная аномалия наблюдается в самых северных районах. Там воздух охладился с +18 °C до +7 °C за один день», — приводит ТАСС слова дежурного синоптика.

Отмечается, что температура в остальных районах региона температура за сутки понизилась на 3−6 градусов, до уровня на 1−3 градуса ниже средних климатических значений для этого времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в Амурской области самым холодным в сентябре стал день 19 сентября, когда наблюдались самые низкие температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений.