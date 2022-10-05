Якутск, 5 октября, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Верховный суд Якутии рассмотрит уголовное дело, возбуждённое в отношении троих жителей Приморского края по факту продажи наркотиков. Их обвиняют в распространении наркотических веществ, полученных через интернет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе прокуратуры республики.

Изъятые наркотики

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Наркотики приморцы заказывали через интернет из Белгорода и получали по почте. Всего таким образом в Якутск прислали более трёх килограммов наркотиков. В столице Якутии мужчины собирались делать закладки после получения посылки, но их задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье 228 УК РФ по факту незаконной пересылки наркотических средств с целью сбыта в особо крупном размере. Поставщики наркотиков также выявлены и проходят по отдельному уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Якутске были задержаны мужчины, которые делали закладки наркотиков. Полицейские изъяли 147 свёртков с запрещёнными веществами.