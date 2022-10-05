Москва, , 05:08 — REGNUM В среду 5 октября, в Москве облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный, температура воздуха до +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Геометрия осени на Гоголевском Василий Иванов © ИА REGNUM

В ночь на 6 октября в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха +4… +6 °C.

Ветер западный 4−9 м/с, ночью — юго-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 746 (+4) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +7… +12 °C днём. Ночью — +2… +7 °C.

В четверг, 6 октября, днём в столице ожидается +10… +12 °C, по области +9… +14 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью небольшой дождь, атмосферное давление 750 (+4) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °C.

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