Мелитополь, , 05:07 — REGNUM Провокацию на Днепровской ГЭС, находящейся в городе Запорожье, могут устроить киевские власти. О таких опасениях рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Константин Богаевский. Плотина Днепрогэса. 1932. Дом музей М.А. Волошина — музей -заповедник Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Рогов указал, что вокруг ДнепроГЭС, которая находится на временно оккупированной киевским режимом территории, наблюдается «нездоровая активность». Американские и британские кураторы силовых структур Киева запросили результаты учений, в ходе которых прорабатывались ситуации на случай неконтролируемого сброса воды.

«Поступающая к нам информация не может не вызывать обеспокоенность за судьбу родного края. Киевские власти понимают, что Запорожье и де-факто, и де-юре уже Россия и освобождение оставшейся части Запорожской области лишь вопрос времени. Так что находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всем Россию», — пояснил Рогов.

Также Рогов привёл данные специалистов, которые подсчитали, что в случае аварии на ДнепроГЭС может возникнуть волна высотой 20 метров, которая накроет прибрежную часть города со скоростью около 60 км/час.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению Рогова, гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, выдворенный на подконтрольную Киеву территорию, мог сотрудничать с СБУ из-за шантажа.

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