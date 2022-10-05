Канск, Красноярский край, , 05:03 — REGNUM В городе Канске Красноярского края 4 октября произошёл пожар в частном доме. Пострадал 16-летний подросток. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 октября в региональном ГУ МЧС.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о возгорании поступило в 20:53 по местному времени. На момент прибытия первого подразделения горела кровля жилого дома и веранды.

Потушили пожар в 21:34. Его площадь составила 30 кв. м. По данным ведомства, 16-летний подросток получил ожоги рук. Он находится на амбулаторном лечении.

В тушении принимали участие десять человек личного состава, применялось три единицы техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём.

Добавим, по данным заместителя начальника краевого ГУ МЧС Романа Ветчинникова, с начала 2022 года в регионе произошло 6934 пожара. Погибли 140 человек, 143 — пострадали.

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