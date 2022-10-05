Вашингтон, 5 октября, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Посольство России в Вашингтоне выразило соболезнования родным и близким жертв урагана четвёртой категории «Иэн», обрушившегося на американский штат Флорида 28 сентября. Об этом пресс-служба посольства 4 октября сообщает в своём телеграм-канале.

Washington.mid.ru Здание посольства России в США

посольство РФ в США «Посольство России в США выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате урагана «Иэн», недавно обрушившегося на юго-западное побережье страны. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в стихийном бедствии».

В заявлении российского посольства также выражается надежда на быстрое преодоление «масштабных последствий природной катастрофы».

Напомним, губернатор Флориды Рон Десантис ранее заявил, что полное восстановление разрушенной инфраструктуры штата потребует нескольких лет.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв урагана «Иэн», который обрушился на американский штат Флорида, превысило 100 человек.