Москва, , 04:53 — REGNUM НАТО продолжает продвигать свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе с опорой на союзников США, заявил глава третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев.

Япония. Воин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если оттолкнуться от решений июньского саммита альянса в Мадриде, касающихся глобализации «зоны ответственности» организации, то становится понятно, что линия на продвижение — с помощью любых инструментов — ее потенциала в АТР уже четко оформляется», — приводит его слова РИА Новости.

В продвижении своих интересов, по словам дипломата, Североатлантический альянс опирается на американских союзников — Австралию, Японию, Новую Зеландию и Республику Корея. Он отметил, что Вашингтон не реагирует негативно на курс Японии на ремилитаризацию. Это свидетельствует о том, что планы по продвижению НАТО в Азии имеют неотвратимый характер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония не исключила любых ответных мер на ракетные испытания в КНДР. Глава японского минобороны Ясуказу Хамада отметил, что Токио рассматривает возможность использования «средств контратаки». Он также подтвердил курс Японии на наращивание своих военных возможностей.