Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Ходатайство в Верховный суд направил экс-глава Белого дома Дональд Трамп с просьбой запретить минюсту США изучение секретных документов, изъятых при обыске у него в поместье во Флориде. Об этом 4 октября сообщила газета The New York Times.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

В сентябре апелляционный суд в Атланте удовлетворил запрос минюста на работу с секретными документами. Решение суда внесло коррективы в предыдущее постановление суда Флориды о привлечении для изучения документов независимой стороны в лице назначенного уполномоченного юриста Рэймонда Диари.

Адвокаты Трампа считают, что апелляционная инстанция не могла выносить подобное решение, так как не обладает достаточной юрисдикцией для пересмотра постановления об уполномоченном юристе.

При этом отмечается, что хотя большинство судей в Верховном суде являются республиканцами, адвокатам Трампа будет непросто добиться нужного им решения, все предыдущие запросы суд отклонил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп пригрозил судебными исками американским СМИ за распространение клеветы и лжи, а также не исключил возможности подачи иска против комитета, расследующего обстоятельства штурма Капитолия.

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