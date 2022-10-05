Абакан, , 04:43 — REGNUM Министром национальной политики Хакасии назначен Лев Сафьянов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Лев Сафьянов r-19.ru

Соответствующее распоряжение подписал глава республики Валентин Коновалов. 4 октября он провёл рабочую встречу с новым руководителем миннацполитики. Коновалов пожелал Сафьянову успехов и продуктивной работы и обозначил первоочередные задачи.

К своим новым обязанностям без приставки и. о. он приступил с 4 октября.

Напомним, с 22 сентября заместитель министра нацполитики Сафьянов временно исполнял обязанности руководителя ведомства. Прежний министр Михаил Побызаков был назначен заместителем главы Хакасии по социальным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября кандидатуру Побызакова на должность вице-губернатора согласовали и одобрили депутаты Верховного совета Хакасии.

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Справка: Лев Сафьянов родился в 1974 году в селе Бельтирское Аскизского района Хакасии. Имеет два высших образования, в том числе по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 1997 году. В министерстве национальной и территориальной политики Хакасии трудится с 2014 года. В феврале 2020 года стал заместителем министра национальной политики.