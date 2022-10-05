Токио, 5 октября, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Японская компания Canon планирует к 2025 году построить в префектуре Тотиги на востоке Японии завод по производству литографического оборудования для изготовления полупроводников. Об этом 5 октября сообщает газета Nikkei.

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На строительство нового предприятия, которое может начаться в 2023 году, Canon намерена направить порядка 50 млрд иен ($348 млн). Разработчики компании также в ближайшее время приступят к проектированию нового оборудования, позволяющего на 40% удешевить производство литографии.

Напомним, в мире сейчас наблюдается дефицит полупроводников, вызванный введёнными из-за пандемии ограничениями, пожаром на заводе японской компании Renesas Electronics и рядом других факторов.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Micron Technology получила от правительства Японии субсидию в размере 46,5 млрд иен ($320 млн) на запуск производства новых микросхем памяти на действующем предприятии Micron в городе Хиросиме.