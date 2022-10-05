Лондон, 5 октября, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Ответными мерами на применение ядерного оружия любой страной мира пригрозил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Соответствующее заявление Клеверли сделал 4 октября на съезде правящей Консервативной партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия в конфликте на территории б. УССР, Клеверли не стал уточнять, что может стать красной чертой в данном вопросе для Великобритании и других стран Запада. Глава британского МИД отказался и от обсуждения вариантов ответных действий.

«Это неизбежно был бы случай, предполагающий, что применение ядерного оружия какой угодно страной и где угодно в мире не останется без ответа», — уточнил Клеверли.

Глава МИД Великобритании подтвердил, что Лондон будет поддерживать Киев вплоть до окончания конфликта, а также указал, что Великобритания никогда не признает результатов референдума о воссоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

Клеверли отметил, что Лондон со своими союзниками должен демонстрировать «стратегическую выносливость». В противном случае, по мнению министра, Запад продемонстрирует потенциальным агрессорам, «что у него не хватает решимости».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США не видят признаков подготовки к применению российских ядерных сил.