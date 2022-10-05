Омск, , 04:20 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Омской области предупредило о новом виде мошеннических действий. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, аферисты звонят юрлицам и предпринимателям, представляются сотрудниками областного управления Роспотребнадзора и предлагают перевести деньги на указанный счёт для оказания помощи военнослужащим и мобилизованным.

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В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ведомство не занимается сбором денежных средств с граждан в целях оказания какой-либо помощи.

Управление просит граждан проявлять бдительность и сообщать о мошеннических действиях в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае с начала 2022 года жертвами интернет-мошенников стали более 5,5 тыс. человек. Пострадавшие лишились более 1 млрд рублей.

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