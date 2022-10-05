Москва, 5 октября, 2022, 04:13 — ИА Регнум. Планы Запада по введению потолка цен на российские энергоносители получат сокрушительный удар из-за возможного решения стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Это станет прямым ответом на введение потолка на цену на российскую нефть, а также на идею «потолков» как таковую. Контрудар в ответ на удар», — заявил он.

Сенатор добавил, что в энергетическую войну уже начали втягиваться новые страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о возможном заключении договоренностей между странами ОПЕК+ о сокращении добычи нефти для удержания цен на энергоносители. Не исключается, что решение может быть принято уже 5 октября. Против этого выступают Соединенные Штаты, так как президент США Джо Байден хочет добиться снижения цен на топливо перед выборами в американский Конгресс.