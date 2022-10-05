В Канаде неизвестный покончил с собой рядом с посольством США
Оттава, 5 октября, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Около здания посольства США в столице Канады Оттаве покончил с собой неизвестный мужчина. Об этом полиция Оттавы 4 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
(сс) Tony Webster
Оттава
На месте произошедшего в настоящее время работают следователи и эксперты.
«На данный момент ничего не указывает на то, что инцидент связан с посольством США».
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