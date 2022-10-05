Оттава, 5 октября, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Около здания посольства США в столице Канады Оттаве покончил с собой неизвестный мужчина. Об этом полиция Оттавы 4 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

(сс) Tony Webster Оттава

На месте произошедшего в настоящее время работают следователи и эксперты.

полиция Оттавы «На данный момент ничего не указывает на то, что инцидент связан с посольством США».

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