Вашингтон, 5 октября, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Сообщение с призывом к Демократической партии США отказаться от финансирования киевского режима опубликовала на своей странице в Twitter мировая конференция консервативного действия (CPAC). Об этом 4 октября пишет издание Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Указывается, что СРАС в своём заявлении выразила поддержку Киеву, но при этом выступило против предоставления помощи со стороны США. Отмечается, что публикация была размещена на фоне российского флага. Издание уточняет, что данной точки зрения придерживаются многие известные политические деятели, принадлежащие к Республиканской партии.

«Мы должны противостоять Владимиру Путину, но американские налогоплательщики не должны брать на себя большую часть расходов», — было сказано в публикации СРАС.

При этом спустя несколько часов публикация была удалена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пентагон готовит новый пакет военной помощи Киеву. Как утверждает военное ведомство США, общая стоимость вооружения составляет $625 млн.