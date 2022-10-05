Абакан, , 03:54 — REGNUM Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким 22-летнего военнослужащего, уроженца республики Вадима Боковикова, погибшего в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР.

Свечи Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, Вадим Боковиков из р. п. Аскиз — военнослужащий контрактной службы Вооружённых сил России. В звании сержанта он служил командиром отделения мотострелковой роты. 30 сентября геройски погиб в ходе выполнения задач спецоперации. Награждён орденом Мужества посмертно.

«Гордимся нашим земляком, который вместе со всеми встал на защиту национальной безопасности России и до последнего отстаивал мир и право людей на жизнь. Низкий поклон, светлая память и вечная слава храброму и самоотверженному герою Отчизны!» — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

Он заверил, что семье героя будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Хакасии Денис Астафьев. Ему было 32 года.

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