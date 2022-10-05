Нью-Йорк, США, , 03:52 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «решительно осуждает» последние ракетные испытания Северной Кореи, заявил журналистам официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

Антониу Гутерреш United States Mission Geneva

Он назвал случившееся «безрассудным поступком» и обвинил КНДР в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН. Кроме того, Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с тем, что Северная Корея якобы вновь проигнорировала угрозы, касающиеся безопасности международных полетов и судоходства.

Генсек призвал Пхеньян возобновить переговоры по достижению мира, а также «полной и прозрачной» денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры иностранных дел Южной Кореи и Японии Пак Чин и Ёсимаса Хаяси провели телефонный разговор, обсудив КНДР за ракетный пуск, который был осуществлен 4 октября. Ракета пролетела над японской территорией и упала в воды Тихого океана.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД Южной Кореи и Японии осудили ракетный пуск КНДР