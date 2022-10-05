Нью-Йорк, США, 5 октября 2022, 03:52 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «решительно осуждает» последние ракетные испытания Северной Кореи, заявил журналистам официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.
Он назвал случившееся «безрассудным поступком» и обвинил КНДР в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН. Кроме того, Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с тем, что Северная Корея якобы вновь проигнорировала угрозы, касающиеся безопасности международных полетов и судоходства.
Генсек призвал Пхеньян возобновить переговоры по достижению мира, а также «полной и прозрачной» денуклеаризации Корейского полуострова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры иностранных дел Южной Кореи и Японии Пак Чин и Ёсимаса Хаяси провели телефонный разговор, обсудив КНДР за ракетный пуск, который был осуществлен 4 октября. Ракета пролетела над японской территорией и упала в воды Тихого океана.
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