Гавана, , 03:37 — REGNUM На Кубу 4 октября, после полугодового перерыва из-за отмены прямых авиарейсов, прибыли два самолёта с туристами из России. Об этом сообщает генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.

Пальма на острове Куба baetzpetra

«Сегодня прилетели самолёты в Варадеро и на Кайо-Коко… всего около 600 человек, сообщений о каких-либо проблемах не поступало», — цитирует консула ТАСС.

Рейсы российских авиакомпаний на Кубу, в Мексику и Доминиканскую Республику были приостановлены с 28 февраля в связи с введением со стороны европейских стран ограничений на использование их воздушного пространства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России с 1 октября возобновляются прямые авиарейсы на кубинские курорты Варадеро и Кайо-Коко.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия возобновляет прямые авиарейсы на Кубу