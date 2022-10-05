Краснодар, , 03:34 — REGNUM В ходе тендера, который провела компания из дивизиона госкорпорации «Ростех», на лот — пакет акций владельца пансионата «Самшит» — претендовали сразу три компании. В итоге лот с начальной цены 338,989 млн рублей подорожал до 458,989 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Торги Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР

Победителем было признано ООО ПСК «Основа Сочи». В ЕГРЮЛ есть только одна компания с таким наименованием. Она создана в 2017 году и прописана в Сочи. Юрлицо работает в сфере инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования. Владелец с 2019 года — директор Наталья Пшеницькая. Ранее в числе совладельцем был Вадим Трукшин — бывший директор непубличного акционерного общества «Красная Поляна». В активе Пшеницькой также есть туристическое агентство.

Напомним, в качестве лота выступал пакет акций АО «Инвест Альянс», которому принадлежит имущественный комплекс пансионата «Самшит» в Сочи. Само акционерное общество зарегистрировано в Москве в 2007 году. 100% акций принадлежали ООО «РТ-Капитал».

Помимо зданий пансионата, АО принадлежало право аренды участка общей площадью 32 тыс. кв. м. Срок действия договора ограничен августом 2059 года.