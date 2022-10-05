Омск, , 03:27 — REGNUM Поддержка мобилизованных граждан на региональном уровне зависит от уровня бюджетной обеспеченности каждого региона. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Омской области Александр Бурков. По его словам, Омская область по уровню бюджетной обеспеченности сместилась с 29 на 51 место. Дефицит бюджета в регионе — более 13 млрд рублей.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы ещё не понимаем, за счёт чего нам выплачивать заработную плату, а это одна из самых первостепенных статей бюджета», — пишет Бурков.

Он подчеркнул, что в единый консультационный центр и лично ему в соцсетях поступают вопросы от мобилизованных и их родных по поводу региональных выплат: «Мобилизованные парни из Омска даже записали видеообращение на эту тему. Понимаю их запрос: они уходят защищать интересы страны, оставляют здесь своих жён, детей, пожилых родителей и совершенно справедливо хотят, чтобы они ни в чём не нуждались».

Бурков отметил, что в настоящее время федеральный центр предпринимает меры для бюджетного выравнивания, но на это необходимо какое-то время: «Речь идёт о том, чтобы нормативно утвердить соцпакет призывникам и членам их семей по всей стране».

Омский губернатор напомнил о региональном пакете соцподдержки. Он подписал распоряжение о дополнительной выплате мобилизованным работникам госучреждений и предприятий в размере не меньше месячной зарплаты. Произвести аналогичные выплаты он рекомендовал и бизнесу.

Глава региона приводит данные о том, что Кемеровская область дает 200 тысяч рублей на поддержку мобилизованных. Выплаты в Красноярском крае составляют 100 тысяч рублей. В Москве мобилизованным будут ежемесячно платить по 50 тысяч рублей.

«Та же Новосибирская область, Омская и Алтайский край такого решения не приняли с учётом определённых проблем с бюджетом», — отметил Бурков.

Он добавил, что регион будет «искать механизм решения этой проблемы»: «Сделаем всё возможное для того, чтобы военнослужащие получили поддержку и соцгарантии».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Призыву подлежат лица, проходившие службу в Вооружённых силах РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.