Токио, , 03:25 — REGNUM Япония намерена возобновить работу своего посольства в Киеве 5 октября, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, японские власти сейчас уверены в безопасности работников дипмиссии, поэтому намерены возобновить работу посольства. Ожидается, что представительство начнет свою работу уже утром 5 октября. При этом Япония оставалась последней из стран G7, которые не возобновили работу своего посольства в Киеве к настоящему времени.

Напомним, посольство Японии в Киеве прекратило свою работу в марте 2022 года в связи с началом российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР. При этом в конце августа японский посол посещал Киев для оценки возможности возобновить работу дипмиссии.