Лилонгве, , 03:25 — REGNUM Вспышка холеры в Малави охватила уже 22 из 28 округов страны и стала причиной гибели 110 человек, заявил малавийский министр здравоохранения Кумбиз Чипонда, сообщает Reuters.

Малави Lars Plougmann

Первый случай инфекции был зарегистрирован в республике в марте. Всего с этого момента в Малави было выявлено 3891 факта заболевания холерой.

Власти предупреждают, что эпидемиологическая ситуация может ухудшиться с началом сезона дождей, который длится с ноября по декабрь.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября газета The New Arab написала, что в Сирии на фоне аномальной засухи резко увеличилась заболеваемость холерой. Общее число выявленных случаев инфекции в стране достигло 6620.

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