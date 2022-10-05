Лилонгве, 5 октября, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Вспышка холеры в Малави охватила уже 22 из 28 округов страны и стала причиной гибели 110 человек, заявил малавийский министр здравоохранения Кумбиз Чипонда, сообщает Reuters.

Lars Plougmann Малави

Первый случай инфекции был зарегистрирован в республике в марте. Всего с этого момента в Малави был выявлен 3891 факт заболевания холерой.

Власти предупреждают, что эпидемиологическая ситуация может ухудшиться с началом сезона дождей, который длится с ноября по декабрь.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября газета The New Arab написала, что в Сирии на фоне аномальной засухи резко увеличилась заболеваемость холерой. Общее число выявленных случаев инфекции в стране достигло 6620.