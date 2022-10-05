Вашингтон, 5 октября, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Покупка американской компании Twitter, которая владеет одноимённой социальной сетью, необходима предпринимателю Илону Маску для создания объединительного мегаприложения. Об этом он 4 октября написал на своей странице в социальной сети Twitter.

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Илон Маск «Покупка Twitter ускорит создание X — приложения для всего».

Как в этом проекте будет задействована платформа социальной сети, Маск не уточняет.

По информации агентства Bloomberg, Маск изменил свои планы и объявил о намерении завершить сделку по приобретению социальной сети. Компания Twitter также подтвердила получение от предпринимателя соответствующего письма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский предприниматель Илон Маск будет допрошен 6 и 7 октября под присягой адвокатами социальной сети Twitter, которая готовится к суду из-за попытки миллиардера отказаться от сделки о поглощении за $44 миллиарда.