Симферополь, , 03:19 — REGNUM Арбитраж Крыма 18 октября 2022 года планирует рассмотреть иск Совета министров республики Крым к ООО «Дом творчества «Санаторий Алуштинский». С последним планируют расторгнуть договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Договор, который планируют разорвать с ответчиком, был подписан в сентября 2017 года. О причинах такого шага пока не сообщается.

Напомним, иск слушается с начала августа 2022 года. Третьими лицами в споре участвуют Крымская таможня, министерство экономического развития региона и межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Крым.