Власти Крыма расторгают договор с активом союза кинематографистов
Симферополь, 5 октября, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Арбитраж Крыма 18 октября 2022 года планирует рассмотреть иск Совета министров республики Крым к ООО «Дом творчества «Санаторий Алуштинский». С последним планируют расторгнуть договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, передаёт ИА REGNUM.
Договор, который планируют разорвать с ответчиком, был подписан в сентябре 2017 года. О причинах такого шага пока не сообщается.
Напомним, иск слушается с начала августа 2022 года. Третьими лицами в споре участвуют Крымская таможня, министерство экономического развития региона и межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Крым.
Справка: компания-ответчик зарегистрирована в ЕГРЮЛ с 2015 года. Владелец — ООО «Союз-Алушта» и общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов РФ». Последний возглавляет Никита Михалков.