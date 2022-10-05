Симферополь, 5 октября, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Арбитраж Крыма 18 октября 2022 года планирует рассмотреть иск Совета министров республики Крым к ООО «Дом творчества «Санаторий Алуштинский». С последним планируют расторгнуть договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Договор, который планируют разорвать с ответчиком, был подписан в сентябре 2017 года. О причинах такого шага пока не сообщается.

Напомним, иск слушается с начала августа 2022 года. Третьими лицами в споре участвуют Крымская таможня, министерство экономического развития региона и межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Крым.