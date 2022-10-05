Вашингтон, 5 октября, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Закон, запрещающий минфину США принимать участие в операциях с обменом имеющихся в распоряжении России и Белоруссии средств Международного валютного фонда (МВФ) — SDR (специальные права заимствования), подписал американский лидер Джозеф Байден. Об этом 4 октября сказано в сообщении пресс-службы Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Президент подписал закон «О запрете обмена SDR России и Белоруссии», запрещающий министру финансов участвовать в транзакциях, включающих обмен специальными правами заимствования, находящихся у России или Белоруссии», — указано в публикации.

Отмечается, что закон, кроме запрета на участиях в операциях с обменом SDR, требует от минфина США «принятия мер противодействия поддержке России и Белоруссии». Это означает, что минфин США должен активно выступать за запрет странам — членам МВФ участвовать в операциях, связанных с обменом SDR, принадлежащих Белоруссии или России. Кроме того, минфин США будет направлять своих представителей во все международные финансовые организации для противодействия предоставлению помощи России или Белоруссии, исключая решение базовых потребностей гражданского населения.

Напомним, SDR — это международный резервный актив, он поддерживается МВФ и основан на взносах государств — членов валютного фонда. Участники МВФ могут обмениваться SDR, и он может быть обменен правительствами на свободно используемые валюты в случае необходимости. В корзину SDR включены пять валют: доллар США, евро, японская иена, юань и британский фунт.