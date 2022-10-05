Вашингтон, 5 октября, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Компания из США United Launch Alliance (ULA) произвела успешный старт ракеты-носителя Atlas V, в которую установлен российский двигатель РД-180, сообщили в пресс-службе организации.

NASA Goddard Space Flight Center Запуск ракеты Atlas V

Аппарат должен доставить на орбиту коммерческий спутник оператора SES для запуска цифрового телевещания в Африке.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября американская компания Firefly Aerospace успешно запустила в космос свою легкую ракету-носитель Alpha с несколькими малыми спутниками.

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