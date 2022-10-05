Москва, 5 октября, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы полностью отказал Минобороны России во взыскании более 1,3 млрд рублей с ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва», которое входит в дивизион «Роскосмоса». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В карточке дела появилась запись судьи Верещак — «в иске отказать полностью». Само определение суда не доступно, так как «судебный акт принят в закрытом судебном заседании».

В иске речь шла «о взыскании ущерба в размере 1 385 611 500 рублей». Третьими лицами в деле участвовали три физлица — Станислав Балакин, Сергей Ломтев и Александр Мартынов.

Напомним, спор слушался с июля 2021 года. С февраля 2022 года дело было закрыто от общественности на основании ходатайства истца. В соответствующем определении суда была сделана отсылка к коммерческой тайне.

Корпорация — головная организация по пилотируемым космическим системам.