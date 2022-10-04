Вашингтон, 5 октября, 2022, 02:49 — ИА Регнум. Белый дом США ведет переговоры со странами — членами ОПЕК+ и пытается их отговорить от снижения производства нефти, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации американского президента Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Утверждается, что Белый дом ведет переговоры с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросу добычи нефти. Телеканал указывает, что администрация американского президента считает возможное решение по сокращению производства сырой нефти «вражеским актом». При этом источники утверждают, что в Белом доме паникуют из-за этого.

«Важно, чтобы все понимали, насколько высоки сейчас ставки», — отметил один из источников.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что 5 октября пройдет встреча стран — членов ОПЕК+ в Вене. Не исключается, что организация договорится о снижении добычи нефти на один миллион баррелей в сутки.