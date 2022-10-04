Вашингтон, 5 октября, 2022, 02:49 — ИА Регнум. Боеприпасы к РСЗО HIMARS, полученные Киевом, позволяют ему атаковать большинство российских целей в Крыму. Такое заявление сделала 4 октября заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

Купер указала, что Пентагон не видит необходимости передавать Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS c радиусом действия 300 километров. Имеющиеся на вооружении у Киева боеприпасы с дальностью 80 км могут достичь подавляющего большинства целей на поле боя, а также целей в Крыму.

«По нашим оценкам, с помощью GMLRS, которые у них уже есть для HIMARS… они могут добивать до подавляющего большинства целей на поле боя. Мы думаем, что они способны добивать до подавляющего большинства целей, включая Крым. И просто для ясности: Крым — это [территория б. УССР]», — заявила представитель Пентагона.

Напомним, телеканал CNN сообщал, что киевские власти попросили у США ракеты ATACMS. При этом в Киеве обещали, что у американской администрации будет право вето при выборе целей для этих ракет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Пентагоне пояснили, на каких условиях могут начаться поставки Киеву танков западных моделей.