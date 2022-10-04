Бразилиа, 5 октября, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Кандидатуру бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы во втором туре президентских выборов, который состоится 30 октября, поддержат центристская партия «Гражданство» и Демократическая трабалистская партия Бразилии (PDT). Об этом со ссылкой на лидеров партий 4 октября сообщает портал G1.

Valter Campanato/ABr Лула да Силва

Лидер трабалистов Карлус Лупи обвинил действующего главу государства Жаира Болсонару, который также вышел во второй тур, в «диктаторских замашках».

Карлус Лупи «Мы приняли единогласное решение поддержать наиболее близкого нам кандидата — Лулу… Работа во имя победы над ним [Жаиром Болсонару] должна стать для нас приоритетом».

Занявший четвёртое место в первом туре с 3% голосов кандидат от PDT Сиру Гомес напрямую не назвал Лулу да Силву в своём выступлении. Однако он отметил необходимость «в сложившихся обстоятельствах» поддержать лидера Партии трудящихся, хотя это и является «последним выходом». Гомес выразил сожаление, что бразильская демократия оставила своим гражданам всего два варианта, «оба неудовлетворительные».

Сиру Гомес «Нынешний глава государства представляет ценности, чуждые демократическим принципам и уважению чужого мнения, прав человека, защите науки и жизни».

В PDT уточнили, что даже в случае победы лидера социалистов они, несмотря на поддержку Лулы на выборах, по всей видимости, останутся в оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что он намерен поговорить со «всеми политическими силами», чтобы сформировать «демократический блок» против своего оппонента, действующего бразильского лидера Жаира Болсонару, во втором туре выборов главы государства.