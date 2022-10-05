Берлин, , 02:37 — REGNUM Германия может прийти к тому, что будет вынуждена ограничивать экспорт электроэнергии в предстоящие зимние месяцы для безопасности своих электролитических сетей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя крупнейшего электросетевого оператора ФРГ Amprion.

Лампа Дарья Антонова, ИА REGNUM

В компании отметили, что такие меры будут применяться «в исключительных случаях».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью с прогнозом о последствиях масштабного отключения электроэнергии в районе Райнгау-Таунус (федеральная земля Гессен). В представленной модели допускается гибель более 400 жителей региона из-за аварии на электросетях.

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