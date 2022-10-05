Вашингтон, , 02:28 — REGNUM Американская певица Лоретта Линн, исполнявшая музыку в стиле кантри, ушла из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщила ее семья на странице в Twitter.

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«Лоретта Линн мирно скончалась дома во сне этим утром, 4 октября», — заявили родственники артистки.

Причина смерти певицы не сообщается.

Лоретта Линн наиболее известна по исполнению песен Don’t Come Home a' Drinkin', I Wanna Be Free, Cry Cry Cry и Louisiana Woman, Mississippi Man. Наибольшую популярность среди жителей США она завоевала в 1960–1980 годы. Линн неоднократно становилась лауреатом премии «Грэмми».