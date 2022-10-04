Хобарт, Австралия, 5 октября, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Панику в соцсетях вызвали снимки кратера от падения гигантского метеорита на парковке школы в австралийском штате Тасмания. Об этом 4 октября сообщает ABC.

Пётр Медведев. Падение метеорита (фрагмент). 1947

Католическая школа Корпус-Кристи, расположенная в пригороде города Хобарт в Тасмании, выложила в соцсетях фотографии, на которых был виден гигантский метеорит и дымящийся кратер. Кроме того, на фотографиях были люди в костюмах химзащиты, сосредоточенно изучавшие метеорит, и полицейские, оцепившие место происшествия.

«Срочные новости! Метеорит упал перед нашей школой. Представители властей уже приехали на место. Пожалуйста, обходите эту местность, пока ведется расследование», — гласила подпись к серии фотографий.

Публикация вызвала серьезный переполох, пока руководство школы не пояснило, что падение метеорита — на самом деле инсценировка с целью привлечения внимания к организованному в школе «Дню открытий». Заместитель руководителя школы Бен Морган заявил, что подготовка к утреннему «сюрпризу» для школьников продолжалась около месяца. Администрация школы воспользовалась тем, что асфальт на парковке требовал замены, и реализовала идею с метеоритом. Как подчеркнул Морган, в школе не ожидали такого переполоха и подразумевалось, что люди быстро обнаружат подвох. Однако метеорит получился чересчур натуральным.