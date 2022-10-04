Красноярск, 5 октября, 2022, 02:12 — ИА Регнум. В среду, 5 октября, в Красноярске переменная облачность, небольшой дождь, мокрый снег, температура воздуха +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Осень над Красноярском

В 6:05 на Театральной площади было −1 °C.

Ночью с 5 на 6 октября ожидается до +1… +3 °C, облачно, небольшие осадки.

Скорость ветра западной четверти 3−8 м/с, при порывах до 14 м/с. Давление — 743 (-6) мм рт. ст.

В четверг, 6 октября, в Красноярске до +3… +4 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +0… +3 °C, облачно, небольшие осадки.

В пятницу, 7 октября, в Красноярске ожидается до +4… +5 °C днём и до +0… +3 °C ночью. Облачно, днём небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 5 октября в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии местами ожидается сильный ветер, при порывах до 15−18 м/с, на севере на дорогах гололедица.

В Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами — чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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