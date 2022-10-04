Мадрид, 5 октября, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Власти Испании одобрили проект государственного бюджета на 2023 год, согласно которому планируется, что на военные нужды страны будет выделено €12,3 млрд, сообщается на сайте испанского правительства.

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Указанная сумма на 20,5% больше соответствующей статьи бюджета в 2022 году. При этом 58,5% расходной части главного финансового плана страны (€267,7 млрд) касается социальной сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая издание El País написало о том, что Испания до 2030 года планирует в два раза увеличить военные расходы — до 2% от ВВП страны. Такие планы связаны с обязательствами Мадрида перед НАТО.