Сеул, , 02:02 — REGNUM Южная Корея и Соединенные Штаты провели запуск четырех ракет класса «поверхность — поверхность» в направлении Японского моря в ответ на испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР. Об этом сообщило южнокорейское агентство Рёнхап.

Флаги США и Южной Кореи army. mil

Сообщается, что американские и южнокорейские военные произвели запуск оперативно-тактических ракет ATACMS. Других подробностей ракетных пусков не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября КНДР провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, предположительно, «Хвасон-12». Она преодолела дистанцию около 4,5 тыс. километров и упала в Тихом океане. Отмечалось, что ракеты пролетела над территорией Японии.