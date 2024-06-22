Пять БПЛА уничтожили над Азовским морем, Брянской и Смоленской областями
Силы ПВО сбили пять БПЛА над Азовским морем, Брянской и Смоленской областями
Москва, 22 июня, 2024, 07:53 — ИА Регнум. За ночь с 21 на 22 июня средства ПВО уничтожили над территорией России пять беспилотников самолётного типа, тем самым пресекли попытки украинских боевиков атаковать цели на территории РФ.
По информации Минобороны, два дрона-камикадзе были сбиты над Брянской областью, два — над Смоленской областью, и один беспилотник — над акваторией Азовского моря.
О последствиях на земле информации нет.
Как сообщало ИА Регнум, объекты военной энергетической инфраструктуры в нескольких областях Украины и в подконтрольной ВСУ Запорожской области получили повреждения в результате ударов ВС России, информировал 22 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
На Украине в ночь на 22 июня взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области, в Волынской и Винницкой областях, в городе Стрые Львовской области.
Село Ивановка Запорожской области подверглось массированному удару со стороны ВСУ, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.