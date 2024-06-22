Москва, 22 июня, 2024, 07:53 — ИА Регнум. За ночь с 21 на 22 июня средства ПВО уничтожили над территорией России пять беспилотников самолётного типа, тем самым пресекли попытки украинских боевиков атаковать цели на территории РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

По информации Минобороны, два дрона-камикадзе были сбиты над Брянской областью, два — над Смоленской областью, и один беспилотник — над акваторией Азовского моря.

О последствиях на земле информации нет.

Как сообщало ИА Регнум, объекты военной энергетической инфраструктуры в нескольких областях Украины и в подконтрольной ВСУ Запорожской области получили повреждения в результате ударов ВС России, информировал 22 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

На Украине в ночь на 22 июня взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области, в Волынской и Винницкой областях, в городе Стрые Львовской области.

Село Ивановка Запорожской области подверглось массированному удару со стороны ВСУ, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.