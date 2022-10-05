Вильнюс, , 17:33 — REGNUM Правоохранительные органы Литвы официально подтвердили задержание местного юриста Мантаса Данелюса. Его обвинили в шпионаже в пользу Белоруссии и арестовали на два месяца. Об этом сообщает BNS.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии литовских правоохранителей, Данелюс внедрялся в белорусские организации в Вильнюсе и передавал информацию в КГБ, а также белорусским журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские СМИ заявили о его исчезновении 30 сентября. Польский телеканал «Белсат» сообщал о его задержании литовскими спецслужбами, но официально Вильнюс это не комментировал.