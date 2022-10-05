Минск, 5 октября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Белорусские силовики задержали два десятка сотрудников «Белагро» по подозрению в экстремистской деятельности. Такую информацию опубликовала пресс-служба МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

В ведомстве отметили, что изначально в поле зрения сотрудников ГУБОПиК попал экс-глава президентского пула Дмитрий Семченко, который в 2020 году уволился с телеканала ОНТ.

«Дальнейшие мероприятия позволили выявить: на его нынешнем месте работы немало приверженцев экстремизма. В результате на днях задержали 20 сотрудников компании «Белагро» — поставщика белорусской сельхозтехники и запчастей в страны СНГ», — сообщили в МВД.

Во время обыска в офисе компании было обнаружено «большое количество бчб-атрибутики и символики».

Как сообщало ИА REGNUM, в офис компании «Белагро» 29 сентября пришли силовики, некоторых сотрудников задержали.