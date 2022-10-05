Нью-Йорк, США, , 01:38 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 4 октября ростом на фоне снижения доходности десятилетних гособлигаций. Больше других прибавил Nasdaq.

Рост фондового рынка Pixabay.com

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 825,43 пункта (2,80%), до уровня 30 316,32 пункта. S&P 500 подорожал на 112,50 пункта (3,06%), до уровня 3790,93 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 360,97 пункта (3,34%), до уровня 11 176,41 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,70 (3,23%), до уровня $86,33 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 3 октября ростом после снижения предыдущей недели.

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