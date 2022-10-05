5 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили поручение главы Минобороны РФ Генштабу, чтобы тот донёс до военкоматов исчерпывающие разъяснения по отсрочкам в рамках частичной мобилизации.

Тимур Кондратьев, , 07:27 — REGNUM Поручение министра обороны Сергея Шойгу к Генеральному штабу, чтобы тот довёл до председателей призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по отсрочкам в рамках частичной мобилизации, спровоцировало бурную дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Шойгу правильно всё делает. Как-никак, военкоматы должны понимать, что не всех подряд надо повестками забрасывать», — пишет Модест С.

Многие пользователи считают, что военкоматы действительно будто бы не понимают, какими характеристиками должен обладать гражданин, чтобы получить положенную ему отсрочку от мобилизации.

«Всё правильно сказал Шойгу, главное, чтобы до военкоматов быстро дошло, чтобы не было допущено ошибок», — написала Айсылу Г.

«Правильно Шойгу сказал, до военкоматов это нужно доносить. Думаю, что система постепенно наладится и никаких вопросов к частичной мобилизации не будет», — считает Глеб К.

Некоторые комментаторы отмечают, что реакция главы Минобороны на бардак, царящий в военкоматах, слишком запоздалая, поскольку за последние две недели с момента объявления о частичной мобилизации через руки некомпетентных военных комиссаров прошло колоссальное количество граждан.

«Уже две недели прошло с момента, как президент эту мобилизацию объявил. До сих пор никто не знает, по каким параметрам её следует проводить?» — удивляется Мария П.

«Лучше бы следили по качеству отбора. Раз уже сказали на эту тему, то стоит до конца смотреть, чтобы кого попало не брали», — указывает Юлия П.

Сергей Шойгу (сс) Администрация президента России

«Какие же они медлительные! Пока раскачаются, пока примут, пока разъяснят», — отметила Елена Е.

«После того как всем поголовно вручили повестки? Немного опоздали», — считает Ольга В.

Часть людей полагает, что Министерству обороны стоило с самого начала разъяснить военкоматам, как им следует работать, а не исправлять ошибки по горячим следам.

«Надо было с самого начала это сделать, чтобы ошибок не совершали, а то так много времени зря потратили», — указывает Лиля З.

«Поздно проснулись. Уже вроде как 200 тысяч набрали! Но только теперь какие-то разъяснения решили делать. Надеюсь, по поводу детей депутатов и важных персон, что они тоже подлежат мобилизации?» — интересуется Павел М.

Ряд пользователей указывает на то, что военные комиссары могут наплевать на эти разъяснения, оперируя своими личными предпочтениями по отбору граждан для мобилизации.

«Какие разъяснения? Это надо в законы вносить! Военкоматы болт клали на все эти разъяснения — у них план горит», — пишет Денис П.

«Никогда не стоит никому ничего объяснять. Тот, кто не хочет слушать, не услышит, а тот, кто понимает, не нуждается в объяснениях», — поделился своим мнением Сергей Б.

Военный билет Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Нашлись и те, кого не покидает тревога относительно того, что ошибки на старте частичной мобилизации в итоге выльются в мобилизацию полноценную.

«Чувствуется мне, что рано или поздно мобилизовать начнут всех», — написал Lucky P.

«С учётом уже допущенных ошибок высока вероятность, что фронту понадобится куда больше резервистов, чтобы заткнуть образовавшиеся из-за действий руководства дыры», — отметил Николай К.

Напомним, 4 октября Министерство обороны Российской Федерации сообщило в своём Telegram-канале о том, что министр обороны Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по отсрочкам в рамках частичной мобилизации.